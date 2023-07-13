Европейский суд полностью отклонил запрос Армении

Европейский суд по правам человека полностью отклонил запрос Армении от 21 июня 2023 года по судебному делу Армении против Азербайджана о применении временных мер безопасности в отношении Азербайджана.

Таким образом, ЕСПЧ постановил, что требование Армении о снятии пограничного пункта пропуска «Лачин» является необоснованным. Суд также счел, что ППП не мешает движению по Лачинской дороге.