Турция еще не решила насчет Швеции

Турция еще не сказала "да" членству Швеции в НАТО, а согласилась открыть путь к процессу, заявил в эфире телеканала Habertürk заявил официальный представитель правящей в республике Партии справедливости и развития Омер Челик.

"Прошу быть точнее в формулировках и в понимании процесса: сейчас речь не идет о том, что мы сказали "да" членству Швеции, мы открыли двери процесса, путь к членству", - сказал Челик.

Он добавил, что парламент Турции начнет оценивать заявку Швеции на членство в НАТО, скорее всего, в октябре-ноябре.

Позиция турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана "в отношении борьбы с терроризмом очень четкая", подчеркнул политик. "В этом процессе мы будем рассматривать ход событий вместе со всеми нашими партийными группами, пока предложение о ратификации не поступит в парламент", – указал он.