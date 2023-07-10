Задержан российский замминистра

Замглавы Министерства цифрового развития России Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", - сказала она.

В свою очередь, Минцифры сообщило, что оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в связи с расследованием.

Максим Паршин был назначен на должность замглавы Минцифры в августе 2018 года.