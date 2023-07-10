Путин рассказал подробности встречи с «вагнеровцами»

Президент России Владимир Путин на встрече с наемниками ЧВК «Вагнер» предложил им несколько вариантов дальнейшей службы, в том числе - под руководством их непосредственного командира с позывным «Седой». Об этом сам Путин рассказал российским СМИ.

«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил». «А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», - сказал Путин.