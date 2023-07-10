Байден: Украина вступит в НАТО, а Путин уже проиграл

Он отметил, что ни одна страна не может присоединиться к Альянсу, пока на ее территории идет война. Однако по отношению к Украине нет сомнений о членстве в НАТО после завершения боевых действий - вопрос стоит только в том, когда именно украинское государство станет членом альянса, сказал Байден.

Также он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин уже потерпел поражение и сейчас у него "настоящая проблема с тем, как выбраться из этой ситуации": "Он может закончить войну завтра, он может просто сказать: я выхожу. Для него нет возможности выиграть войну в Украине".