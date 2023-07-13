Мятеж Евгения Пригожина окончательно разрушил десятилетиями выстраиваемый образ Владимира Путина как гениального геополитического стратега и всепобеждающего военного лидера. Об этом пишет издание Newsweek на основе интервью с несколькими аналитиками.

"До своего полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Путин во всем мире имел репутацию стратегического гения, который всегда знал, как хорошо разыграть свои карты", – говорится в статье.

Сконструировать этот образ помогла не только госпропаганда, но и серия военных авантюр, которые оказались удачными для Путина. Издание приводит список этих авантюр – пятидневная война в Грузии в 2008 году, которая "провозгласила возрождение России как военной державы", аннексия Крыма "без единого выстрела", вызвавшая "лишь прохладную реакцию на Западе", война на Донбассе и вмешательство в сирийскую гражданскую войну.

"Провал западных замыслов в Сирии и поддержка Башара Асада сделали его похожим на своего рода геополитического стратега", — отметила преподаватель кибербезопасности в Университете Джорджа Вашингтона Хатуна Мшвидобадзе.

После восьми лет конфликта на Донбассе Путин считал, что полномасштабное вторжение в Украину приведет к захвату Киева в считанные дни. Но это вторжение обернулось для Кремля чередой военных катастроф и ударом по имиджу самого Путина.

Но самой большой угрозой авторитету российского президента стал бунт наемников "ЧВК Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. И плохо в этом бунте было все – начиная с того факта, что наемники смогли без боя захватить Ростов и пройти почти весь маршрут до Москвы, заканчивая отсутствием какого-либо наказания для мятежников в конечном итоге и всеобщей уверенностью, что Путин сбежал из Москвы в разгар кризиса.