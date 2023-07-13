Бунт генерала Попова в России главная тема
Едва отшумел скандал с бунтом вагнеровцев, как Вооруженные силы Российской Федерации сотрясла новая резонансная история. В острый конфликт со «старшими начальниками» вступил командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, после чего моментально, на протяжении светового дня был приказом министра обороны отстранен от должности.
Голосовое обращение генерала к своим сослуживцам опубликовал депутат Государственной Думы Андрей Гурулев, когда-то тоже командовавший 58-й армией. Эта армия – одна из самых боеспособных в российских вооруженных силах. Она принимала активное участие в войне в Грузии, во второй чеченской войне, а в ходе вторжения в Украину наступала с южного направления, сейчас она пытается остановить украинское контрнаступление на юг.
По словам Попова, в разговоре с начальством он «обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами. Заострил внимание на самой главной трагедии современной войны — это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки и массовая гибель и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне — откровенно, предельно жестко».
Результат – мгновенная отставка: «Нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие вооруженных сил Украины — нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент».
Очевидно, пригожинский бунт настроил «старших начальников» крайне настороженно по отношению к любой критике армейских порядков, и наверняка существует распоряжение давить недовольство военных в зародыше. Вот Иван Попов и слетел с должности, сейчас, по разговорам, он может рассчитывать максимум на должность начальника училища.
Впрочем, это поможет ему сберечь жизнь: на днях в результате ракетного удара по Бердянску погиб заместитель командующего Южным военным округом, куда входит 58-я армия, генерал-лейтенант Олег Цоков, который в прошлом году уже получал тяжелое ранение, кстати, как и Попов. Месяцем раньше, также после ракетного обстрела, погиб начальник штаба 35-й армии генерал-майор Сергей Горячев.
Непрост удел российского генерала: мало того, что рискуешь жизнью, еще и инициатива наказуема. Попытки наилучшим образом организовать идиотское «освобождение» украинских территорий оборачиваются против самых умных и шустрых. Евгений Пригожин это вовремя сообразил, «психанул», по его словам, и, в его же терминологии, «спрыгнул с темы». Сделал это достаточно умело: будучи обвинен в государственной измене самим Путиным, был затем принят президентом, и не только не поплатился (пока) головой, ему даже вернули все конфискованное имущество и деньги. Теперь он не отвечает за происходящее на украинском фронте, ищите дурака. Зато генералы, которых заподозрили в лояльности дерзкому «повару», пострадали.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что в связи с мятежом силовики задержали тринадцать высокопоставленных военных, еще пятнадцать были уволены или отстранены от службы. Местонахождения и правовой статус генерала армии Сергея Суровикина, который еще осенью считался главной надеждой российских войск, до сих пор неизвестны.
Утихшие было российские турбопатриоты опять недовольны: обижают верных и не худших служак. Вот только у «старших начальников» представления о верности и эффективности подчиненных совсем другие. Им нужны терпилы, и в российской армии, как и в целом в обществе, в них нет недостатка.