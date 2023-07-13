Тамилла Алиева, собкор 02:58

Исмаиллы, район Азербайджана, щедро обласканный природой, еще в советские времена славился месторождениями подземных вод, насыщенных минеральными составляющими, благодаря которым этот район снискал репутацию «земли долголетия». Не случайно минеральная вода «Аria», которая давно уже заняла место в витринах торговых сетей Азербайджана, стала одним из незаменимых атрибутов любого обеденного стола. Закрытое акционерное общество «АzNar», которое находится у подножия гор на территории Исмаиллинского государственного заповедника, производит широкий ассортимент экологически чистой продукции, в том числе, гранатовые соки, компоты, высококачественные вина и другие напитки. Именно здесь, на глубине 200 метров, находится артезианская скважина «Nar Bulaq» - источник воды «Аria», которую разливают по бутылкам в производственном цехе ЗАО «АzNar», производящем газированную и негазированную воду, а также различные виды лимонадов.

Цех, в создание которого вложено более 10 миллионов долларов, оснащен современным технологическим оборудованием и был введен в эксплуатацию в 2021 году. В этом цехе вода, забираемая из подземного источника «Nar Bulaq», вначале проходит под ультрафиолетовыми лампами процесс технологической очистки от микроорганизмов, после чего стерилизуется метолом озонированием. Чистота и сохранность природных качества воды «Аria» являются главным приоритетом ЗАО «АzNar». В цехе, где все оборудование полностью соответствует повышенным требованиям гигиены, качество минеральной воды регулярно проверяется посредством микробиологических анализов. Следует особо отметить, что соответствие химических компонентов в воде «Аria» полностью соответствует параметрам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. Для подтверждения, «АzNar» передало пробы воды для проведения анализа её химического состава действующей в Азербайджане компании «Chemistry and Biology», а также авторитетной итальянской структуре CSTA Group,.

Ниже мы представляем сертификат, выданный после проверки воды «Аria» экспертами CSTA Group. Одновременно анализы, произведенные компанией «Chemistry and Biology», также подтверждают, что состав воды «Аria» полностью соответствует мировым стандартам качества питьевой воды. Таким образом, подтверждено, что, благодаря уникальному химическому составу и уровню чистоты, легкая и освежающая на вкус «Аria» является идеальной столовой водой для ежедневного употребления. Правда, этот вывод противоречит информации Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, указавшего по результатам проверок бутилированной питьевой воды, что в производственной партии воды «Аria» от 19.09.2022 года было обнаружено несоответствие микробиологических показателей.

Однако эту информацию опроверг Руфат Нагдалиев, генеральный директор ООО «Аznar Distribution», которая является дочерней компанией ЗАО «АzNar» и дистрибьютор воды «Аria». Нагдалиев, в частности, утверждает, что вывод о «несоответствии микробиологических показателей» в воде «Аria» является технической ошибкой. Ибо на самом деле все микробиологические показатели этой воды полностью соответствуют нормам и подтверждаются контрольными данными регулярных анализов. Нагдалиев также напомнил, что никаких официальных замечаний от структуры, отвечающей за безопасность пищевых продуктов, ни «Аznar Distribution», ни «АzNar» не получили. Что же касается возражения Агентства по безопасности пищевых продуктов, связанных с этикеткой воды «Аria» (эксперты Агентства считают, что изображенная на ней гора не соответствует официальному источнику воды - ред.), то, как стало известно, это замечание было учтено, и ныне «Аria» выходит с новой этикеткой.