США концентрируют армию в регионе, который контролируют курды о развитии ситуации
Американцы продолжают наращивать военное присутствие на севере Сирии, в районах, контролируемых террористами РПК/ОНС. По информации, полученной турецким агентством Анадолу от местных источников, 12 июля две военные колонны, принадлежащие силам США, прошли через погранпереход Аль-Валид между Ираком и Сирией и углубились в район Хасеке на севере Сирии.
Колонны, состоящие из более чем ста единиц техники, в том числе, десятков бронемашин и грузовиков с боеприпасами, сопровождали вертолеты, поскольку речь идет о территории, контролируемой курдскими террористами. Сообщается, что колонны направлялись в сторону американских баз в Шеддади, Румейлане и Тель-Бейдере.
До этого армия США перебрасывала в эти районы дополнительные силы четыре раза в январе и дважды – в июне этого года. И всякий раз с территории Ирака на север Сирии заходили под охраной боевых вертолетов колонны из десятков различных видов военной техники и транспортных средств.
Когда в октябре 2019 года Турция начала на севере Сирии трансграничную операцию против сил РПК/ОНС, Соединенные Штаты эвакуировали свои военные базы из районов, контролируемых курдами, и расположились, в основном, вокруг нефтяных месторождений, которыми богат этот регион.
Однако с конца прошлого года Соединенные Штаты начали вновь наращивать военное присутствие на севере Сирии, придавая особое внимание развертыванию дополнительных контингентов вооруженных сил вокруг нефтяных месторождений, которые находятся под контролем боевиков РПК/ОНС.