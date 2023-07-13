Американцы продолжают наращивать военное присутствие на севере Сирии, в районах, контролируемых террористами РПК/ОНС. По информации, полученной турецким агентством Анадолу от местных источников, 12 июля две военные колонны, принадлежащие силам США, прошли через погранпереход Аль-Валид между Ираком и Сирией и углубились в район Хасеке на севере Сирии.

Колонны, состоящие из более чем ста единиц техники, в том числе, десятков бронемашин и грузовиков с боеприпасами, сопровождали вертолеты, поскольку речь идет о территории, контролируемой курдскими террористами. Сообщается, что колонны направлялись в сторону американских баз в Шеддади, Румейлане и Тель-Бейдере.

До этого армия США перебрасывала в эти районы дополнительные силы четыре раза в январе и дважды – в июне этого года. И всякий раз с территории Ирака на север Сирии заходили под охраной боевых вертолетов колонны из десятков различных видов военной техники и транспортных средств.