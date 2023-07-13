Министерство обороны Азербайджана сообщает о новых провокациях вооруженных сил Армении на границе и сепаратистов в Карабахе.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 13 июля в 22:35 позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана подверглись обстрелу из стрелкового оружия подразделениями вооруженных сил Армении, расположенными на противоположных позициях.

Кроме того, 14 июля в 01:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с противоположных позиций подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры по всем указанным направлениям.