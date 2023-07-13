Болтон: Москва получила четкий сигнал — Украина вступит в НАТО

Война России и Украины — это «сама по себе подготовительная стадия» для Киева к присоединению к НАТО, заявил в интервью RTVI бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, украинские военные «фактически обучены работе с теми типами вооружений, которые используются в НАТО». С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны — члены альянса поставили Киеву различное вооружение, включая танки, реактивные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки. Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow дальностью 250 км, а Франция пообещала поставить их аналог SCALP.

В то же время, отметил Болтон, именно из-за продолжающихся военных действий Украина не может сейчас присоединиться к блоку. «Долгие-долгие десятилетия НАТО придерживается правила, что новые члены не могут вступать в альянс, если они находятся в состоянии активной войны», — пояснил он.

Экс-советник президента США считает, что и Москва, и Киев получили четкий сигнал: «Несмотря на то, что какой-то конкретной даты вступления Украины в НАТО пока нет, это все равно все-таки точно произойдет».