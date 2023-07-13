Скончался генерал Кямиль Мамедов

Сегодня утром скончался бывший заместитель министра внутренних дел Азербайджанской ССР по оперативной работе, кавалер ордена «За службу Отечеству» генерал-майор Кямиль Мамедов.

В Азербайджане старшее поколение знает Кямиля Мамедова как одного из деятельных и заслуженных работников милиции. Генерал-майор прошел долгий путь от рядового сотрудника комсомола и начальника райотдела милиции до должности замминистра, активно пытался погасить огонь сепаратизма в Карабахе.

Отметим, что Кямиль Мамедов не раз был гостем редакции haqqin.az.

Редакция haqqin.az выражает соболезнования семье, близким и родным Кямиля Мамедова.