Министр обороны Израиля пробежался по Баку
Находящийся в Баку с визитом министр обороны Израиля Йоав Галант поделился в соцсетях публикацией из Приморского бульвара, когда он совершал утреннюю пробежку по бульвару.
«Доброе утро из Баку», - написал Галант, отметив, что визит в Азербайджан был «коротким, но успешным».
בוקר טוב מבאקו, אזרבייג׳אן.— יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) July 14, 2023
מתחילים יום ומסיימים
ביקור קצר ומוצלח 🇮🇱🇦🇿 pic.twitter.com/iN5jwzsZ7s
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