Министр обороны Израиля пробежался по Баку

Находящийся в Баку с визитом министр обороны Израиля Йоав Галант поделился в соцсетях публикацией из Приморского бульвара, когда он совершал утреннюю пробежку по бульвару.

«Доброе утро из Баку», - написал Галант, отметив, что визит в Азербайджан был «коротким, но успешным».