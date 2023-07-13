Глава представительства Красного Креста пришла в МИД Азербайджана

В пятницу, 14 июля, состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганы Кожич.

Согласно сообщению МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, недавняя ситуация на ППП «Лачин», а также вопросы деятельности МККК в азербайджанском городе Ханкенди.

Дж.Байрамов заявил, что обстрел ППП 15 июня, а также доставка водителями армянского происхождения контрабандной продукции в Азербайджан на транспортных средствах, принадлежащих МККК, свидетельствуют о том, что армянская сторона не намерена отказываться от попыток вмешательства в суверенитет Азербайджана и своей незаконной деятельности.

Джейхун Байрамов заявил о возможности продолжения пересечения армянскими жителями пограничного пункта с участием МККК и соблюдением необходимых правил для получения медицинских услуг. Что касается снабжения армянских жителей необходимыми товарами, азербайджанская сторона еще раз напоминает, что для этого есть возможность использовать дорогу Агдам - Ханкенди.