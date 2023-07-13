Пригожин отказался от предложения Путина

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин отказался от предложения президента России Владимира Путина командирам ЧВК служить под руководством командира с позывным Седой. Об этом сообщил глава российского государства в интервью «Коммерсанту».

Российский лидер отметил, что предложил «вагнеровцам» несколько вариантов трудоустройства. «И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. <...> Многие кивали, когда я это говорил», — рассказал Путин.

Однако, по его словам, сидевший перед командирами Пригожин этого не видел. После того как глава ЧВК выслушал российского лидера, он заявил, что «ребята не согласны с таким решением».