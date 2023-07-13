Ракета Ким Чен Ына упала в экономической зоне России

Межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей 12 июля, упала в море в исключительной экономической зоне России. Об этом заявил помощник генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халед Хиари, выступая перед Советом Безопасности ООН.

По информации Хиари, корейская ракета пролетела более тысячи километров, достигнув высоты 6 648 километров. Полет длился около 74 минут. Место падения ракеты находится, согласно определению исключительной экономической зоны, меньше чем в 380 километрах от берега России.

КНДР и Россия эту информацию не комментировали. Представитель КНДР заявил, что ракету «Хвасон-18» запустили «в рамках права на самооборону для сдерживания опасных военных действий враждебных сил».

Помощник генсека ООН также предупредил, что ракеты КНДР «могут достичь большинства точек на Земле».