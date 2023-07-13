Беспилотник взорвался вблизи Курской АЭС

Беспилотник-камикадзе упал в городе Курчатове Курской области РФ. Повреждения получил многоквартирный дом, но из жителей города никто не пострадал.

Курский губернатор Роман Старовойт подтвердил эту информацию: «Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были».

По данным Shot, сбитый в Курчатове дрон взорвался всего в 4 км от Курской АЭС. Взрывной волной выбило окна в восьми квартирах жилого дома.