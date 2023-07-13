В Брюсселе анонсировали встречу Алиева и Пашиняна

Трехсторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоится 15 июля в Брюсселе, сообщается на официальном сайте Совета Евросоюза.

Отмечается, что встреча состоится в 13:00 по местному времени (15:00 по бакинскому времени).

Предыдущая встреча лидеров Азербайджана и Армении в брюссельском формате состоялась 14 мая этого года.