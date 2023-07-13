Премьер Венгрии заявил о «потерянном Украиной суверенитете»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет, у нее нет денег, военной промышленности, и она все получает от США и Запада. Такое мнение он высказал в эфире радио Kossuth.

Как считает венгерский премьер, мир в Украине может наступить по желанию США уже к завтрашнему утру. Причем над вопросом, почему Вашингтон не хочет этого, по словам Орбана, в данный момент «думает весь мир».

«Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства. Деньги получает в основном от США, военные средства тоже от американцев и Запада», — сказал он.