В разведке США заявили о «тупике» в войне между Россией и Украиной

Война между Россией и Украиной зашла в тупик, несмотря на контрнаступление ВСУ, заявил представитель разведывательного управления Минобороны США Джон Киршхофер. Об этом сообщает Bloomberg.

«Конечно, мы находимся в тупиковой ситуации», — сказал Киршхофер, оценивая состояние военного конфликта.

По его мнению, предоставление более мощного оружия Киеву, в том числе кассетных бомб и дальнобойных ракет Storm Shadow, не поможет кардинального изменить ход войны. «Ни одно из них, к сожалению, не является святым Граалем, который ищут украинцы и который позволит им прорваться», — отметил Киршхофер.

«Одна из вещей, в которую верит российское руководство, заключается в том, что они могут пережить поддержку Запада», — добавил представитель Пентагона.

За месяц контрнаступления ВСУ, которое началось 4 июня, Киев освободил более 158 кв. км территории на южном направлении, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр. По данным проекта DeepState, украинские силы деоккупировали 121 кв. км территории.