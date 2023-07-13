Военная прокуратура о смерти азербайджанского военного
В Гянджинскую военную прокуратуру поступила информация о смерти военнослужащего N-ской воинской части рядового Нуреддина Сахиб оглу Гусейнова. Об этом сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана.
Согласно информации, сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Гянджинской военной прокуратуры и Военной прокуратуры Азербайджана осмотрели место происшествия и тело погибшего, изъяли вещественные доказательства.
В Гянджинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана, опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и выполнены необходимые следственные действия. Следствие продолжается.