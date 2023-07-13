Карты рассрочки Birbank теперь дают льготный период до 63 дней на все операции

За снятие наличных, переводы, оплату кредитов и другие виды финансовых операций по картам рассрочки Birbank держателям отныне также будет предоставляться льготный период до 63 дней. При совершении клиентами вышеуказанных операций с любой разновидностью карты рассрочки Birbank и погашении долга до конца следующего месяца, проценты начисляться не будут.

С 8 июля 2023 года изменены тарифы самой популярной в стране карты рассрочки Birbank, клиентам представлены более выгодные условия. Держатели карты теперь могут пользоваться более длительным льготным периодом за любые транзакции.

Напомним, каждая разновидность карты Birbank предлагается в двух типах — дебетовая и карта рассрочки. Карта Birbank Cashback дает держателю НДС-бонусы в двукратном размере и кешбэк от 1,5% до 30% при безналичных оплатах, а также кешбэк 1% за оплату коммунальных услуг, связи, интернета и ТВ через приложение Birbank. За снятие наличных в банкоматах местных банков и переводы на любую банковскую карту внутри страны на сумму до 5000 AZN в течение месяца по дебетовым картам и картам рассрочки Birbank Cashback комиссия не взимается.

Карта Birbank Miles дает держателю возможность зарабатывать мили, которые можно обменять на билет любой авиакомпании. Владельцы дебетовой карты и карты рассрочки Birbank Miles могут снимать наличные в банкоматах Kapital Bank и переводить деньги на любую местную карту до 5000 AZN в течение месяца без комиссии. Для дебетовой карты и карты рассрочки Birbank Umico этот лимит составляет 4000 AZN.

Карта рассрочки Birbank имеет множество преимуществ, таких как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 63 дней при единовременных оплатах, удобное мобильное приложение для управления картой и бесплатная услуга SMS-оповещения. Карта Birbank имеет более 11 000 магазинов-партнеров по всей стране и их количество постоянно растет.

Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.