Известный автоконцерн ушел из России

Японский автомобильный концерн Isuzu покинул российский рынок. Как сообщает издание Kyodo, концерн передал бизнес российской компании «Соллерс», с которой у него было совместное предприятие. Сумма сделки не раскрывается.

Решение уйти из России связано с тем, что на фоне войны и введенных против России санкций концерн не смог возобновить производство в стране.

После начала российского вторжения Isuzu приостановил производство грузовиков на заводе в Ульяновске, а в сентябре появилась информация о том, что компания может покинуть российский рынок.