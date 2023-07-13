Пост украинского президента Владимира Зеленского с резкой критикой НАТО настолько возмутил Белый дом, что чиновники США рассматривали возможность отозвать приглашение в альянс для Киева, утверждает газета Washington Post, ссылаясь на шесть собеседников, знакомых с ходом переговоров.

В конечном итоге США и их союзники договорились, что сохранят согласованные формулировки коммюнике НАТО. Хотя в документе не были указаны сроки присоединения Украины к блоку, он стал результатом упорных попыток побудить администрацию Джо Байдена и европейских лидеров сделать более конкретные предложения Киеву в условиях продолжающегося вторжения России, пишет газета.

По версии Washington Post, этот инцидент иллюстрирует недовольство тактикой давления, которую использует Владимир Зеленский внутри НАТО. Даже самые яростные его сторонники на этой неделе задались вопросом, был ли полезен для Украины эмоциональный выпад президента Украины.

Несмотря на недовольство публикацией украинского президента, в целом сохранялось понимание: лидер воюющей нации должен показать, что готов на все для защиты интересов своего народа, указывает газета.