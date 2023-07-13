В Баку задержали вылет рейса в Стамбул

Вылет воздушного судна, выполнявшего рейс J2 75 авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» по маршруту Баку - Стамбул, задерживается по технической причине, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Пассажиры задержанного рейса в скором времени вылетят в Стамбул другим самолетом.

В пресс-службе посоветовали пассажирам при возникновении вопросов обращаться в колл-центр по электронной почте [email protected]