В Баку задержали вылет рейса в Стамбул
Вылет воздушного судна, выполнявшего рейс J2 75 авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» по маршруту Баку - Стамбул, задерживается по технической причине, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».
Пассажиры задержанного рейса в скором времени вылетят в Стамбул другим самолетом.
В пресс-службе посоветовали пассажирам при возникновении вопросов обращаться в колл-центр по электронной почте [email protected]
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