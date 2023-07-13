Мирзиёев вступил в должность президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев в пятницу вступил в должность президента Узбекистана на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса (нижняя и верхняя палаты парламента).
В большом зале заседаний сената, помимо парламентариев, присутствовали члены Центральной избирательной комиссии и правительства, судьи Конституционного суда, главы дипломатических ведомств, аккредитованных в Ташкенте, представители местных и зарубежных СМИ.
Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев заявил, что на прошедших 9 июля досрочных выборах Шавкат Мирзиёев избран президентом страны. Поздравив его, он вручил Мирзиёеву удостоверение президента Республики Узбекистан.
Затем избранный глава государства, положив руку одновременно на Конституцию и Коран, произнес присягу.
ЦИК Узбекистана 11 июля после подсчета всех бюллетеней заявил о том, что действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одержал победу на состоявшихся досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов. По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 79,88%, или более 15,6 миллиона избирателей. На выборах в 2021 году Мирзиёев получил 80,31% голосов при явке 80,04%. Нынешние президентские выборы стали первыми после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.