Почему арестовали «генерала» Баласаняна?

Бывший «секретарь совета безопасности» сепаратистского режима в Карабах е Виталий Баласанян задержан за «угрозу насилия в отношении представителя органов власти», сообщил его адвокат Рафаэль Мартиросян.

По словам адвоката, Баласаняну вменяют «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, и угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близкого родственника в связи с исполнением им своих служебных обязанностей». Мартиросян заявил, что после задержании на теле Баласаняна появились телесные повреждения.

Вместе с Баласаняном задержаны его сын, двоюродный брат и племянник. До задержания квартиру Баласаняна на протяжении 40 минут обыскивали. Сын его обвиняется в том, что в июне 2021 года получил займ в размере 74,5 млн драмов ($187 тыс.) на приобретение пасек, однако не выполнил условия.

Ранее в отношении Баласаняна было возбуждено уголовное дело по признакам «использования служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло причинение материального ущерба в крупных размерах».