Установлены госпошлины на деятельность такси
За выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом будет взиматься государственная пошлина, говорится в предложенной поправке к закону «О государственной пошлине», которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.
Согласно действующему закону, только на территории Азербайджана взимается государственная пошлина за выдачу разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки.
При этом, согласно проекту, устанавливаются и ставки государственной пошлины за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом.
Предлагаются следующие пошлины:
- за выдачу пропуска на пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси - 125 манатов;
- выдача карты пропуска на одно транспортное средство - 25 манатов;
- выдача операторами пропускных удостоверений на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами - 250 манатов;
- выдача карты пропуска на каждое транспортное средство - 75 манатов;
- выдача разрешения на деятельность оператора заказа такси - 3000 манатов.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.