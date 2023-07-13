Депутат: Баку не раз предупреждал Красный Крест, но...

Деятельность Международного комитета Красного Креста в Азербайджане противоречит международному праву и уставу этой организации. Об этом сказал на внеочередном заседании Милли Меджлиса депутат Вугар Искендерли.

По его словам: «МККК, вместо того чтобы помогать жертвам вооруженного конфликта, вместе с зачинщиками конфликта занимаются контрабандой. По-видимому, в МККК забыли, что они проводят деятельность на суверенной территории Азербайджана, занимаясь перевозками из Армении. Правительство неоднократно предупреждало МККК, чтобы его деятельность была скоординирована азербайджанской стороной. Им было сказано, чтобы все сообщения с Ханкенди осуществлялись через Баку, а не Ереван».

Депутат выразил сожаление, что МККК игнорирует эти предупреждения.