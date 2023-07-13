Новшества в связи с лекарствами в Азербайджане

Лица, прибывающие в Азербайджан или выезжающие за границу, смогут беспрепятственно ввозить и вывозить для личного пользования лекарственные средства по рецепту, утвержденному органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Об этом говорится в предложенной поправке к закону «О лекарственных средствах», которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Согласно другой поправке, продажа прошедших госрегистрацию лекарственных средств по ценам дороже регулируемых будет запрещена.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.