Новшества в связи с лекарствами в Азербайджане
Лица, прибывающие в Азербайджан или выезжающие за границу, смогут беспрепятственно ввозить и вывозить для личного пользования лекарственные средства по рецепту, утвержденному органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.
Об этом говорится в предложенной поправке к закону «О лекарственных средствах», которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
Согласно другой поправке, продажа прошедших госрегистрацию лекарственных средств по ценам дороже регулируемых будет запрещена.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.