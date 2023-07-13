Kontakt открыл крупнейший в Шамкире магазин электроники и мебели есть возможность выиграть электромобиль; видео

Непрерывно расширяющаяся сфера радостных событий сети магазинов Kontakt достигла Шамкира. Жители города с большим воодушевлением встретили крупнейший в регионе магазин электроники и мебели.

Живая музыка, шоу-программа, развлечения и призовые игры на состоявшемся на прошлой неделе открытии вызвали интерес как у взрослых, так и у детей. В этот день жители Шамкира попробовали вкус настоящего итальянского кофе и весь вечер пользовались услугами магазина.

Сеть покорила сердца жителей района сниженными ценами. Они смогли приобрести необходимую для дома продукцию из 30 000 наименований со скидкой до 60% и вдобавок разбить скидочную цену на целых 3 месяца.

При оплате по частям Kontakt предоставил своим покупателям возможность приобрести любой смартфон в рассрочку на 12 месяцевтелевизор, предметы быта и посуду - в рассрочку на 18 месяцев, а мебель - в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов, и самое главное, без комиссии. Стоит отметить, что все эти выгодные возможности продолжают радовать покупателей. До 17 июня все жители Шамкира и его окрестностей смогут оценить очень выгодные возможности. Например, приобрести:

А при покупке в кредит:

Более того, у вас есть возможность поучаствовать в акции «Шеш-Гоша» и вернуть до 100% стоимости купленного товара, и даже выиграть электромобиль «Volkswagen ID.4».

Следует отметить, что трехэтажный магазин имеет площадь 1800 квадратных метров и предлагает своим покупателям широчайший ассортимент цифровой и бытовой техникипредметов быта, мебели, домашнего текстиля, посуды и прочей электроники.

Итак, чтобы воспользоваться выгодными предложениями по поводу открытия и не упустить возможность выиграть электромобиль «Volkswagen ID.4», обязательно приходите в магазин Kontakt, расположенный по адресу: Шамкирский район, улица Низами Гянджеви, 131! Для получения дополнительной информации обращайтесь в Колл-центр *6060.