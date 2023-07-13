Живая музыка, шоу-программа, развлечения и призовые игры на состоявшемся на прошлой неделе открытии вызвали интерес как у взрослых, так и у детей. В этот день жители Шамкира попробовали вкус настоящего итальянского кофе и весь вечер пользовались услугами магазина.

Непрерывно расширяющаяся сфера радостных событий сети магазинов Kontakt достигла Шамкира. Жители города с большим воодушевлением встретили крупнейший в регионе магазин электроники и мебели.

Сеть покорила сердца жителей района сниженными ценами. Они смогли приобрести необходимую для дома продукцию из 30 000 наименований со скидкой до 60% и вдобавок разбить скидочную цену на целых 3 месяца.

При оплате по частям Kontakt предоставил своим покупателям возможность приобрести любой смартфон в рассрочку на 12 месяцев, телевизор, предметы быта и посуду - в рассрочку на 18 месяцев, а мебель - в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов, и самое главное, без комиссии. Стоит отметить, что все эти выгодные возможности продолжают радовать покупателей. До 17 июня все жители Шамкира и его окрестностей смогут оценить очень выгодные возможности. Например, приобрести:

Смартфон BLACKVIEW A55 Pro с 64 Гб памяти и экраном 6,53" за 199 манатов вместо 280 при покупке наличными;

с 64 Гб памяти и экраном 6,53" за манатов вместо при покупке наличными; Смарт-телевизор Hoffmann с диагональю экрана 81 см всего за 219 манатов вместо 400 ;

с диагональю экрана 81 см всего за манатов вместо ; Пылесос Daewoo мощностью 2200 Вт с диванной щеткой всего за 69 манатов вместо 140;

А при покупке в кредит:

Холодильник Hoffmann объемом 205 л всего за 30 манатов в месяц;

объемом 205 л всего за манатов в месяц; Угловой диван Massive всего за 25 манатов в месяц.

Более того, у вас есть возможность поучаствовать в акции «Шеш-Гоша» и вернуть до 100% стоимости купленного товара, и даже выиграть электромобиль «Volkswagen ID.4».

Следует отметить, что трехэтажный магазин имеет площадь 1800 квадратных метров и предлагает своим покупателям широчайший ассортимент цифровой и бытовой техники, предметов быта, мебели, домашнего текстиля, посуды и прочей электроники.

Итак, чтобы воспользоваться выгодными предложениями по поводу открытия и не упустить возможность выиграть электромобиль «Volkswagen ID.4», обязательно приходите в магазин Kontakt, расположенный по адресу: Шамкирский район, улица Низами Гянджеви, 131! Для получения дополнительной информации обращайтесь в Колл-центр *6060.