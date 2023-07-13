Минный террор Армении: Заявление омбудсмена Азербайджана

Омбудсмен заявила, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы, установленные Арменией на территории Азербайджана, продолжают представлять серьезную угрозу для жизни гражданских лиц.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с подрывом на мине мирного жителя в Кельбаджаре.

«13 июля текущего года гражданин Азербайджана, занимавшийся индивидуальной предпринимательской деятельностью на территории села Сеидляр Кельбаджарского района, пострадал в результате разрыва мины. Минный террор, совершаемый Арменией против Азербайджана, приводит к гибели или ранению азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, а также замедляет возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли, создает препятствия для деятельности субъектов предпринимательства, восстановительных работ, проводимых в регионе.

Установка мин на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и отсутствие точных карт заминированных территорий является явной демонстрацией неуважения Армении к нормам и принципам международного права и международного гуманитарного права.

Как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики, призываю соответствующие международные организации предпринять решительные шаги по прекращению минного террора Армении, передаче Азербайджану точных карт мин, установленных на освобожденных от оккупации территориях», - говорится в заявлении омбудсмена.