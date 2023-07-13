Азербайджан открывает посольство в Словакии

На сегодняшней внеочередной сессии Милли Меджлиса после обсуждения был вынесен на голосование и принят законопроект "Об учреждении посольства Азербайджана в Словакии".

О проекте сообщил председатель парламентского Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

"Открытие посольства в Словакии, расположенной в Центральной Европе, имеет большое значение. В Азербайджане функционирует посольство этой страны. Поэтому принятие данного проекта немаловажно", - отметил парламентарий.