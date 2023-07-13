Если так пойдет… В Баку не останется архитектурных зданий еще одна беда
К жильцам историко-архитектурного дома 63 на пересечении улицы Салатын Аскеровой и проспекта Бюль-Бюля зачастили работники строительной компании с предложением выгодно продать им свои квартиры, о чем жильцы сообщили одному из активистов Общественного движения Vətəndaş, который вел в этом районе архивную фотосъемку зданий.
Отметим, что упомянутое здание на проспекте Бюль-Бюля построил в 1899 году известный азербайджанский миллионер Иса-бек Гаджинский в качестве доходного дома.
В ходе беседы жильцы также сообщили, что часть квартир уже выкуплена и здание будут готовить к сносу.
Чтобы прояснить ситуацию, haqqin.az обратился к Абдулу Гусейнову, члену Союза архитекторов Азербайджана и руководителю Общественного движения Vətəndaş.
По его словам, здание Гаджинского построено в романо-готическом стиле и находится в достаточно хорошем состоянии. В первоначальном варианте дом был двухэтажным, а после Второй мировой войны надстроили третий этаж. Здание числится в реестре историко-архитектурных памятников и находится под защитой государства. Что, впрочем, никак не останавливает застройщиков.
«Чтобы разрушить дом, не обязательно пустить его под бульдозер, достаточно затеять строительство в охранной зоне памятника, вырыть котлован, забить сваи, расшатать фундамент, «случайно» повредить стену и в конечном счете привести дом в аварийное состояние, - объяснил Абдул Гусейнов. – Именно так строители поступили с архитектурным памятником на бывшей улице Димитрова возле Зимнего парка, где до сих пор стоит аварийный дом, у которого застройщики снесли боковую стену. Нам известно, что рядом с домом Гаджинского на проспекте Бюль-Бюля строительная компания уже получила территорию под новостройку. Обо всем этом мы предупредили Государственную службу охраны, развития и восстановления культурного наследия. В СМИ был опубликован ответ Госслужбы, которая, проверив информацию на месте, свидетельств о готовящемся сносе дома не нашла. Странно то, что в своем сообщении Госслужба указала, что дом Гаджинского расположен по адресу… улица Джейхуна Гаджибейли, 11 и числится в реестре под другим регистрационным номером. Словом, всем нам надо, как говорится, быть начеку. Следует понимать, что исторические архитектурные памятники расположены, как правило, в центральной части Баку, где очень высокая цена на жилплощадь. Всегда найдутся застройщики, которые не оставят попыток заполучить эту территорию».
По словам архитектора, в последние годы застройщики разработали самый настоящий «алгоритм» по уничтожению зданий, внесенных в реестр.
«Вначале они выкупают у собственников квартиры, - рассказывает Гусейнов. - Затем разными способами доводят дом до аварийного состояния. После чего обращаются в госструктуры для получения акта об аварийности дома. Все это делается без каких-либо общественных слушаний, без квалифицированного мнения профессионального сообщества. Далее на основе заключения об аварийности памятник исключают из списка объектов, охраняемых государством. После чего устраняется последняя преграда для сноса исторического памятника…»
Абдул Гусейнов считает, что винить собственников за то, что они продают застройщикам свои квартиры, нельзя.
«Историческим зданиям по сто и больше лет, - говорит он. - Естественно, в них немало проблем с водоснабжением, канализацией и прочим. Поэтому эти дома периодически следует реконструировать и приводить в порядок изношенные временем коммуникации. Но строителей интересует только доход, ведь на месте двухэтажного дома в центре Баку можно построить очередную «высотку» и хорошо заработать на этом. И, к сожалению, некоторые госструктуры закрывают глаза на сложившуюся ситуацию вокруг памятников архитектуры».
Гусейнов также сообщил, что напротив дома Гаджинского есть и другое историческое здание, выходящее на проспект Бюль-Бюля, 61 и улицу Салатын Аскеровой, 138, в котором расположен Республиканский кожно-венерологический диспансер.
«Почему-то часть корпуса, которая выходит на улицу Салатын Аскеровой, в реестр исторических памятников внесена не была, - говорит архитектор. - Хотя у здания очень красивая архитектура, изящный фасад, интересные детали фронтонов... В прошлом году мы получили информацию о том, что застройщики намерены выкупить у Министерства здравоохранения часть здания диспансера. Узнав об этом, мы оперативно подготовили фотоматериалы и передали их в Государственную службу охраны, развития и восстановления культурного наследия, а также в Комитет градостроительства и архитектуры. Теперь обе эти структуры знают, что речь идет о памятнике архитектуры, и, надеемся, спасут его от разрушения».
Завершая эту публикацию, остается лишь напомнить, что изумительной архитектурой старого Баку, на фоне которой так выигрывает ультрасовременное урбанистическое лицо столицы Азербайджана, восторгаются туристы со всего мира. И сохранить эту архитектуру можно только совместными усилиями общественности, прессы, всех, кому небезразлична судьба нашего прекрасного города.
Иначе, если дела пойдут так и дальше, то в Баку, как выразился наш коллега, останется только один памятник архитектуры - армянская церковь.