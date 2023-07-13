Джейхун Наджафов, собкор 13:14

К жильцам историко-архитектурного дома 63 на пересечении улицы Салатын Аскеровой и проспекта Бюль-Бюля зачастили работники строительной компании с предложением выгодно продать им свои квартиры, о чем жильцы сообщили одному из активистов Общественного движения Vətəndaş, который вел в этом районе архивную фотосъемку зданий. Отметим, что упомянутое здание на проспекте Бюль-Бюля построил в 1899 году известный азербайджанский миллионер Иса-бек Гаджинский в качестве доходного дома. В ходе беседы жильцы также сообщили, что часть квартир уже выкуплена и здание будут готовить к сносу. Чтобы прояснить ситуацию, haqqin.az обратился к Абдулу Гусейнову, члену Союза архитекторов Азербайджана и руководителю Общественного движения Vətəndaş.

По его словам, здание Гаджинского построено в романо-готическом стиле и находится в достаточно хорошем состоянии. В первоначальном варианте дом был двухэтажным, а после Второй мировой войны надстроили третий этаж. Здание числится в реестре историко-архитектурных памятников и находится под защитой государства. Что, впрочем, никак не останавливает застройщиков. «Чтобы разрушить дом, не обязательно пустить его под бульдозер, достаточно затеять строительство в охранной зоне памятника, вырыть котлован, забить сваи, расшатать фундамент, «случайно» повредить стену и в конечном счете привести дом в аварийное состояние, - объяснил Абдул Гусейнов. – Именно так строители поступили с архитектурным памятником на бывшей улице Димитрова возле Зимнего парка, где до сих пор стоит аварийный дом, у которого застройщики снесли боковую стену. Нам известно, что рядом с домом Гаджинского на проспекте Бюль-Бюля строительная компания уже получила территорию под новостройку. Обо всем этом мы предупредили Государственную службу охраны, развития и восстановления культурного наследия. В СМИ был опубликован ответ Госслужбы, которая, проверив информацию на месте, свидетельств о готовящемся сносе дома не нашла. Странно то, что в своем сообщении Госслужба указала, что дом Гаджинского расположен по адресу… улица Джейхуна Гаджибейли, 11 и числится в реестре под другим регистрационным номером. Словом, всем нам надо, как говорится, быть начеку. Следует понимать, что исторические архитектурные памятники расположены, как правило, в центральной части Баку, где очень высокая цена на жилплощадь. Всегда найдутся застройщики, которые не оставят попыток заполучить эту территорию». По словам архитектора, в последние годы застройщики разработали самый настоящий «алгоритм» по уничтожению зданий, внесенных в реестр. «Вначале они выкупают у собственников квартиры, - рассказывает Гусейнов. - Затем разными способами доводят дом до аварийного состояния. После чего обращаются в госструктуры для получения акта об аварийности дома. Все это делается без каких-либо общественных слушаний, без квалифицированного мнения профессионального сообщества. Далее на основе заключения об аварийности памятник исключают из списка объектов, охраняемых государством. После чего устраняется последняя преграда для сноса исторического памятника…»