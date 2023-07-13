Что такое плеврит и как его лечить? рассказывает специалист Минздрава
Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Ариф Агаев ответил на вопросы об основных симптомах плеврита, поступившие в аккаунты ведомства в соцсетях.
- Что такое плеврит и каковы основные клинические признаки заболевания?
- Плевра - тонкая пленка, покрывающая легкое и внутреннюю поверхность грудной стенки. Полость между легким и грудной стенкой называется плевральной полостью. Плеврит - это воспалительный процесс, охватывающий плевру или оболочку, выстилающую грудную клетку и обволакивающую легкие. Однако скопление жидкости в плевре не означает воспаление. Воспаление является одной из многих причин. Обычно накопление жидкости происходит не только из-за воспаления, но и из-за других причин, которые в совокупности известны как гидроторакс или плевральный выпот. В норме в плевральной полости находится 10–20 мл жидкости, которая по составу сходна с плазмой крови, но имеет более низкое содержание белка. Если жидкости скопилось больше, следует исследовать их причины.
- Каковы причины скопления жидкости?
- Обычно причиной скопления жидкости могут быть заболевания легких или внелегочных органов. Заболевания легких обычно могут быть обусловлены первичным плевритом, туберкулезной пневмонией, ушибами легких, раком легкого, тромбоэмболией легочных артерий (закупорка легочной артерии). Наиболее частыми причинами являются сердечная недостаточность, болезни печени и почек, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, метастатический плеврит (воспаление плевры, вызванное опухолями в находящихся рядом органах). В редких случаях также возможны ревматологические заболевания, патологии лимфатической системы, идиопатический плеврит, послеоперационные формы.
- Каковы симптомы плеврита? Как диагностируется заболевание?
- Обычно в 15-20 процентах случаев заболевание протекает бессимптомно и выявляются только при случайном обследовании. Но в зависимости от причины скопления жидкости болезнь проявляется болью в груди, кашлем, одышкой, чувством удушья. Безусловно, выслушав жалобы пациента и выполнив рентгенографию легких, томографию и ультрасонографию (УЗИ) плевральной полости, можно подтвердить диагноз плеврита. Однако может потребоваться проведение дополнительных обследований для выяснения причин возникновения болезни, из которых наиболее часто используется плевральная пункция (торакоцентез).
Подтвердить диагноз можно на основании лабораторных анализов жидкости. Кроме того, могут понадобиться анализы крови и другие инструментальные исследования.
- Как лечится плеврит?
- После первичной диагностики для установления причины возникновения болезни проводятся общие терапевтические мероприятия. Лечение может быть консервативно-терапевтическим и хирургическим. С лечебной или диагностической целью может быть выполнена плевральная пункция. Иногда это осуществляется дренированием плевральной полости или хирургическим вмешательством. Среди них уместно отметить диагностическую и лечебную торакоскопию.
- Порой в плевральной полости вновь скапливается жидкость. С чем это связано?
- Если не удается устранить причину выделения плевральной жидкости, то для точной диагностики ее собирают повторно. Хирургические вмешательства могут не понадобиться в случае, если плевральный выпот не беспокоит больного и не наблюдаются вышеперечисленные жалобы. Однако часто для исследования причин необходимо взять определенное количество жидкости и отправить на проведение лабораторного исследования. Если пациент жалуется на удушье, кашель или боль, полное или частичное «откачивание» жидкости может быть полезным для облегчения состояния пациента.
Вначале обращаются к участковому врачу или терапевту, который направляет пациента к соответствующему врачу. Однако желательно также проконсультироваться у пульмонолога и торакального хирурга. После выяснения основной причины также возможна консультация фтизиатра, кардиолога, нефролога, онколога и других.