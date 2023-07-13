Прогноз погоды на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове завтра осадков не ожидается, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление упадет с 759 мм рт.ст. до 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 55-65%, днем - 35-45%.
В районах Азербайджана преимущественно осадков не ожидается. В некоторых северных и западных районах ожидаются дожди и грозы. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 18-23 ° тепла.