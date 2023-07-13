Главный разведчик Украины: У нас есть источники в окружении Путина

В Украине знают о планах Кремля, поскольку у украинской разведки есть источники, близкие к президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters.

«У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах. Поэтому мы обычно знаем, что происходит», - сказал Буданов, не предоставив при этом никаких доказательств своим словам.

Буданов заявил, что украинская разведка перехватывала опрос МВД России, который показал, что куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин имеет поддержку внутри России.

Буданов также рассказал, что Украина сделала выводы с 2014 года, когда Москва захватила украинский Крымский полуостров. «Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году. А войну, начавшуюся в 2022 году, мы начали здесь совсем по-другому. И сейчас русские проигрывают информационную битву», - добавил глава украинского ГУР.