Россия ударила беспилотниками по родному городу Зеленского

Войска РФ в ночь на 14 июля атаковали дронами-камикадзе родной город президента Украины Владимира Зеленского — Кривой Рог. Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

«Шесть «Шахедов» сбили силы ПВО, однако все беспилотники уничтожить не удалось», - написал он в телеграме.

В результате удара по территории коммунального предприятия одно административное здание разрушено, еще три здания и спецтехника получили повреждения. Также повреждены два двухэтажных жилых дома и транспортное предприятие.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего в ночь на 14 июля российские войска запустили 17 ударных дронов, 16 из них удалось сбить.