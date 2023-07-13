Депутат прошелся по азербайджанским вузам

В опубликованном World University Rankings (ежегодно публикуемый рейтинг университетов мира) рейтинге среди 1799 университетов из 104 стран и регионов мира нет ни одного азербайджанского вуза, заявил на заседании Милли Меджлиса депутат Этибар Алиев.

По его словам данный рейтинг является наиболее авторитетным на сегодняшний день. Он основан на 13 тщательно откалиброванных показателях, которые измеряют эффективность учебного заведения в четырех областях: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы. В топ рейтинга входят 11 турецких и 7 казахстанских вузов, но нет ни одного азербайджанского университета.

По мнению депутата, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности должен был занимать одно из ведущих месте в этом рейтинге, но «творящиеся в этом вузе безобразия, коррупция, антинациональная деятельность просто ужасают».

«Надо признать, что Министерство образования закрывало глаза на эти безобразия и не принимала никаких мер. Азербайджанский педагогический и медицинский университеты даже не попали в список 1500 вузов в этом рейтинге. В 21 века такое состояние вузов по подготовке преподавателей и врачей вызывает глубокое сожаление.

В законе об образовании предусмотрено назначение ректоров сроком в 5 лет. Но большинство ректоров сидят своих креслах более 10 лет. Есть ректора, которые работают почти 25 лет, и даже 32 года», - пожаловался Этибар Алиев.

По его словам, это одна из причин застоя в сфере образования: «За 32 года независимости у нас нет ни одного вуза, который вошел бы в известные международные рейтинги вузов. Но, несмотря на эту плачевную ситуацию, Минобразования работает по каким-то своим решениям и нормативам. Чинятся препятствия в принятии нового закона о высшем образовании».