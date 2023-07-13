В России на заводе по обогащению урана произошел взрыв

Утром 14 июля в одном из цехов Уральского электрохимического комбината (входит в госкорпорацию «Росатом») произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 куб. м. В результате взрыва один человек погиб, трое пострадали, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме (активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды). Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует», — говорится в заявлении пресс-службы.

Причины инцидента устанавливаются, комбинат работает в штатном режиме, отметили в пресс-службе.

Позднее представитель «Росатома» сообщил, что сотрудник завода умер из-за механической травмы, полученной в результате разгерметизации. «112» пишет, что 65-летний сотрудник предприятия получил травму головы, не совместимую с жизнью.

Уральский электрохимический комбинат — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. В нем сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО УЭХК поставляется на экспорт. Мэр Новоуральска Свердловской области, где находится предприятие, призвал жителей не поддаваться панике.