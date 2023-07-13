14 июля около 10:55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии в Шушинском и Ходжалинском районах.

Кроме того, с 13:39 по 13:50 подразделения ВС Армении с позиций в населенном пункте Араздаян Вединского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенном пункте Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях, сообщили в Минобороны.

Напомним, ранее в пятницу, 14 июля, Министерство обороны Азербайджана сообщало об обстреле ВС Армении позиций азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, а также обстреле сепаратистами в Карабахе позиций азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района.