Азербайджанские баскетболистки стартуют на соревнованиях в Косово

Cегодня в Приштине (Косово) стартует 11-й этап Женской серии FIBA по баскетболу 3x3.

В нем примут участие сборная Азербайджана и команда «Нефтчи», уже выигравшая два этапа серии – в Шуше и израильской Нетанье.

Сборная Азербайджана сыграет в группе «B» вместе с США и венгерским клубом «Дьор». «Нефтчи» попал в группу «D» вместе с Нидерландами и Косово.

Составы наших команд:

сборная Азербайджана – Сали Аль-Хури, Татьяна Денискина, Ляман Ибрагимова, Мерседес Уолкер;

«Нефтчи» - Арика Картер, Брайанна Фрейзер, Александра Молленхауэр, Дина Ульянова.

На данный момент в общем зачете серии «Нефтчи» занимает 3-е место, уступая лишь сборной Китая и китайскому клубу «Юаньда».