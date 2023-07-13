Кремль о конфликте генерала Попова с Шойгу

В Кремле отказались комментировать ситуацию с командующим 58-й армией Иваном Поповым, которого отстранили за критику Минобороны РФ.

«Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о Минобороны, поэтому за комментариями рекомендуем туда обращаться. Мы не считаем, что это вопрос нашей повестки дня», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, когда его спросили, в курсе ли Путин ситуации с Поповым.

Командующий 58-й армией Иван Попов рассказал, что его отстранили от должности после того, как он доложил командованию о «главной трагедии современной войны» и раскритиковал решения руководства Минобороны РФ. 12 июля обращение Попова, которое, вероятно, изначально предназначалось для сослуживцев, опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев, в прошлом также командовавший 58-й армией.