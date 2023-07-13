Россия может устроить морскую блокаду Украины в случае разрыва зерновой сделки, считает британский эксперт Naval News Х. И. Саттон, передает Bild.

Для этого у РФ есть несколько возможностей: корабли Черноморского флота РФ могут прямо атаковать торговые суда, которые выходят из Одессы; высадка в порту Одессы спецназа; заминирование путей следования зерновозов, обвинив при этом Украину в их подрыве; атака зерновозов подлодками и также обвинение Украины; обстрел зерновозов с самолетов.

По прогнозу Саттона, в ответ Украина может атаковать российские корабли ракетами «Гарпун» и «Нептун», а также авиацией и беспилотниками. Ключевую роль будет играть Турция, которая контролирует пролив Босфор.