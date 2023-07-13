Миннауки и образования в поисках педагогов с высокими знаниями

На тестовые экзамены по приему учителей на работу, которые состоялись 14 июля, были приглашены 7 187 кандидатов в учителя по азербайджанскому языку и литературе, 196 кандидатов по азербайджанскому языку (русский сектор), 5635 кандидатов по английскому языку и 1468 кандидатов по предмету "Изобразительное искусство".

"Кандидаты, принявшие участие в экзаменах, могут подать апелляцию в течение 48 часов, зайдя в соответствующий раздел на их личной странице. После рассмотрения обращения комиссией ответ будет отправлен на личные страницы кандидатов.

Цель проведения экзаменов - предоставить равную и справедливую возможность выявить педагогов с высокими знаниями и навыками. В текущем году планируется принять на работу 10 000 учителей", - отметили в Министерстве науки и образования.

Тестовые экзамены организованы в 29 центрах 13 городов и районов Азербайджана. На экзаменах кандидатам дается 150 минут, чтобы ответить на вопросы.