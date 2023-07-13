Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:12

Командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов (позывной «Спартак») заявил, что был отстранен от должности «старшим командованием». После мятежа Евгения Пригожина, оставшегося для его участников без наказания, российские военные сначала изумились: а что, так можно было? После чего словно «с цепи сорвались». И категорически отказываются щадить нервы и авторитет Верховного Главнокомандующего. Только-только Владимир Путин придумал потрясающее объяснение о том, что «ЧВК «Вагнер» не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!» Как у кремлевских дверей прозвучал тревожный звонок. На который, в нарушение всех писаных и неписаных традиций российской армии путинского периода, нажал командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов.

«Доброй ночи, мои любимые гладиаторы, любимые, родные, одна семья. Надо было собраться с мыслями, много событий произошло за последние два дня. Сейчас уже можно об этом уверенно сказать. Меня вывели в распоряжение, отстранили от должности. Прибыл генерал-лейтенант Лямин, приступил к командованию», - начинается его аудиообращении к бойцам и командирам 58-й армии. А далее боевой генерал-майор, пользующийся бешеным авторитетом в российской армии, рубит наотмашь: «Возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать, и скрыть то, что они не хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших всех наших друзей боевых не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами. Заострил внимание на самой главной трагедии современной войны – это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки и массовая гибель и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника». А поскольку «старшее начальство» таких докладов категорически не любит, у них-то на бумаге все хорошо и победа на победе, то буквально за один день был оформлен приказ на Ивана Попова, согласно которому из командующих армией он вылетел как пробка.

Не помогло даже заступничество секретаря генерального совета «Единой России», сенатора Андрей Турчака, который в своем телеграм-канале написал: «Совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться». Для Кремля подобное заступничество роли не играет, поскольку то, что положено «быку», то есть Евгению Пригожину, то категорически не позволено одному из генералов российской армии, которых в распоряжении Министерства обороны не одна сотня. Не удалось остановить Пригожина – других будут останавливать «с перехлестом». Поскольку ситуация для Кремля предельно обострилась: обвинения снизу вверх и сверху вниз - характерный маркер общего понимания ситуации в российской армейской среде. Происходит стремительная утрата доверия к вышестоящему командованию, а за этим неизбежно последует и утрата доверия к политическому руководству. О чем уже начинают говорить не простые пехотные «ваньки» в окопах, а высокие командиры. Пусть осторожно, пусть тщательно подбирая слова и через абзац уверяя в собственной лояльности.