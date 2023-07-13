Нураддинли, Манафов и Гасанов производили виски в бинагадинском подвале видео
Сотрудниками столичной полиции в ходе очередного рейда были задержаны Фахри Нураддинли, Сархан Манафов и Хайям Гасанов, изготавливавшие в подпольном цехе водку, виски, текилу и другие поддельные спиртные напитки.
Напитки производились в одном из подвалов в поселке Гюлистан Бинагадинского района, затем задержанные реализовывали их в Баку и других регионах страны.
Проведенная экспертиза показала, что обнаруженные напитки непригодны к употреблению и способны вызвать проблемы со здоровьем.
Расследование по факту продолжается.