На сегодняшний день на 11 малых гидроэлектростанциях, реконструированных и восстановленных «Азерэнержи» в 2020-2023 годах на освобожденных территориях, произведено в общей сложности 110 миллионов киловатт/часов (кВтч) «зеленой» энергии.

Как сообщается, роцесс выработки энергии на этих малых гидроэлектростанциях общей мощностью 53 мегаватта, расположенных на полноводных реках в Кельбаджарском и Лачинском районах, осуществляется в 2 раза более производительнее, чем на 13 малых гидроэлектростанциях общей мощностью 74 мегаватта в других местах страны.

С другой стороны, стоимость электроэнергии, вырабатываемой за киловатт/час на малых гидроэлектростанциях, расположенных на полноводных реках на освобожденных территориях, более рентабельна, чем на малых гидроэлектростанциях в других местах страны.

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева в 11 местах на освобожденных от оккупации территориях «Азерэнержи» реконструировало и восстановило гидроэлектростанции и работы на гидроэлектростанциях в 7 местах в Кельбаджаре, Лачине и Зангилане, строительство которых продолжается, будут завершены в ближайшие месяцы.

Кроме того, началось строительство гидроэлектростанций еще в 9 населенных пунктах в Кельбаджаре и Лачине. В целях соблюдения экологических норм деривационные трубы устанавливаются параллельно течению реки с учетом обеспечения 50 процентов речного потока на каждой из гидроэлектростанций, а вода, выходящая из трубы, возвращается в реку.

Повсеместно для рационального использования водных ресурсов, предотвращения наводнений и потерь воды строятся водоприемники по течению реки. На реке устанавливаются экотурбины европейского производства, которые автоматически регулируют объем экологического стока и автоматически останавливаются при малом объеме воды в целях защиты окружающей среды. В то же время по согласованию с профильными государственными структурами при строительстве особое внимание уделяется вопросам защиты природной среды, флоры и фауны.

В целом, общая мощность 27 гидроэлектростанций, реконструированных «Азерэнержи» и которые будут построены и введены в эксплуатацию в ближайшее время, приблизится к 200 МВт, и в результате в год будет производиться 600 миллионов киловатт/часов чистой «зеленой» энергии.