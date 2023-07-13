Как сообщает «прокуратура» марионеточного режима в Ханкенди, арестованный по жалобе жителя Аскерана «генерал» обвиняется в присвоении кредита, полученного им на приобретение пасеки. Как уже сообщалось, Баласанян был задержан вместе со своим сыном.

Судя по комментариям «прокуратуры» сепаратистского режима, в июне 2021 года Фонд поддержки сельского хозяйства выделил Баласаняну кредит в размере порядка 200 тысяч долларов на создание в Аскеране пчеловодческой фермы. Но, как свидетельствует один из жителей Аскерана, подавший официальную жалобу от имени Фонда, кредит по назначению использован не был и никаких пчел «генерал» не покупал.

По сообщениям армянских источников, люди в масках арестовали Баласаняна в его доме в Аскеране. «Генералу» скрутили руки, а позже жестоко избили. Отмечается, что, помимо сына, был арестован и дядя Баласаняна.

Напомним, что ранее Виталий Баласанян занимал должность «секретаря Совета безопасности» сепаратистского режима. После 44-дневной войны он находился в контакте с представителями азербайджанских властей по поводу выноса с поля боя тел армянских солдат и по ряду других гуманитарных вопросов. Также Баласанян вел в прошлом году прямой диалог с представителями Азербайджана, когда из Лачина выселялись незаконно проживавшие там армяне.

В результате, в определенных кругах Ханкенди появились люди, которые стали называть Виталия Баласаняна «агентом Азербайджана» и обвинять его «в предательстве».

Непростые отношения сложились у «генерала» и с главарем сепаратистов, Араиком Арутюняном. В связи с чем наблюдатели не исключают, что подлинные причины ареста Баласаняна никакого отношения к пчеловодству не имеют.

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