В Ереване митинги
В Ереване сегодня проходит акция, участники который требуют «разблокирования Лачинской дороги», пишут армянские СМИ.
Участники акции, ядро которых составляют сторонники экс-президента страны Сержа Саргсяна, сначала побывали перед зданием делегации ЕС в Ереване.
Затем митингующие подошли к офису Совета Европы, требуя «незамедлительной и жесткой реакции международного сообщества на незаконную блокировку Лачинской дороги».
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