В Ереване митинги

В Ереване сегодня проходит акция, участники который требуют «разблокирования Лачинской дороги», пишут армянские СМИ.

Участники акции, ядро которых составляют сторонники экс-президента страны Сержа Саргсяна, сначала побывали перед зданием делегации ЕС в Ереване.

Затем митингующие подошли к офису Совета Европы, требуя «незамедлительной и жесткой реакции международного сообщества на незаконную блокировку Лачинской дороги».